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На сході та заході дощі, в низці областей пориви вітру: погода на завтра

Четвер 02 листопада 2023 13:16
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На сході та заході дощі, в низці областей пориви вітру: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 3 листопада, на сході й заході України очікуються дощі. Зокрема пориви вітру можливі у Вінницькій та Житомирській областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"У південно-східній, вдень і у східній частині та на крайньому заході країни хмарно з проясненнями, дощі; на решті території мінлива хмарність, без опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с, у західних, місцями і у Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +6 до +8 вночі й від +13 до +18 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +4 до +6 вночі й від +11 до +14 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +7 до +12 вночі й від +11 до +19 вдень;
  • на сході коливатиметься від +6 до +9 вночі й від +9 до +13 вдень.

На сході та заході дощі, в низці областей пориви вітру: погода на завтра

Фото: погода на 3 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +3 - +8, вдень +10 - +15, а в Києві - вночі +4 - +6, вдень +12 - +14.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики тим часом підбили підсумки погоди в Києві в жовтні. Минулий місяць увійшов у сімку найтепліших жовтнів у столиці з 1881 року.

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