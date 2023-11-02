На сході та заході дощі, в низці областей пориви вітру: погода на завтра
Завтра, 3 листопада, на сході й заході України очікуються дощі. Зокрема пориви вітру можливі у Вінницькій та Житомирській областях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"У південно-східній, вдень і у східній частині та на крайньому заході країни хмарно з проясненнями, дощі; на решті території мінлива хмарність, без опадів", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с, у західних, місцями і у Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від +6 до +8 вночі й від +13 до +18 вдень;
- на півночі коливатиметься від +4 до +6 вночі й від +11 до +14 вдень;
- на півдні коливатиметься від +7 до +12 вночі й від +11 до +19 вдень;
- на сході коливатиметься від +6 до +9 вночі й від +9 до +13 вдень.
Фото: погода на 3 листопада (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +3 - +8, вдень +10 - +15, а в Києві - вночі +4 - +6, вдень +12 - +14.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики тим часом підбили підсумки погоди в Києві в жовтні. Минулий місяць увійшов у сімку найтепліших жовтнів у столиці з 1881 року.
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