На востоке небольшие дожди, а на западе местами туман: погода на сегодня

Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 2 октября, ожидаются дожди на востоке и северо-востоке Украины. В частности в западных областях местами туман.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность. Без осадков, лишь на востоке и северо-востоке страны местами небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман", - пишет пресс-служба. Отмечается, что ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура: на западе будет колебаться от +6 до +9 ночью и от +17 до +20 днем;

на севере будет колебаться от +7 до +10 ночью и от +17 до +20 днем;

на юге будет колебаться от +11 до +16 ночью и от +19 до +23 днем;

на востоке будет колебаться от +9 до +14 ночью и от +18 до +21 днем. Фото: погода на 2 октября (meteo.gov.ua) Погода в Киеве и области "Облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +6 - +11, днем +16 - +21, а в Киеве - ночью +8 - +10, днем +17 - +19.