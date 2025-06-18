На сході можливі дощі та грози, в інших областях пригріє до +28: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 18 червня, на сході країни можливі короткочасні дощі та грози. На решті територій припікатиме до +28.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.
"Погоду більшості областей України визначатиме поле підвищеного тиску, тому переважатиме погода без опадів, лише на сході країни відчуватиметься вплив малоактивного атмосферного фронту, тому там можливі невеликі короткочасні дощі та грози", - пише Укргідрометцентр.
Температура:
Фото: погода на 18 червня (facebook.com/UkrHMC)
У Києві та області очікується мінлива хмарність, але без опадів. Температура у Київській області вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів, а вдень - від +21 до +26. У Києві вночі очікується близько +15, а вдень - від +24 до +26.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом поточного тижня в країні очікується тепла погода, а на півдні - справжня спека.
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