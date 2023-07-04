На сході на двох напрямках тривають бої за перехоплення ініціативи, - Маляр

На двох напрямках на сході точаться бої між Збройними силами України та російськими окупантами за перехоплення ініціативи.
Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"На сході, особливо Лиманський та Бахмутський напрямки, точиться основна боротьба за ініціативу. Тобто за перехоплення ініціативи двома сторонами. Весь двобій заключається в цьому. Ми стратегічно, якщо говорити за південь та схід, то ініціатива у нас. Якщо говорити локально, то там йдуть бої саме за цю ініціативу", - заявила вона.
За словами Маляр, на Сватівському напрямку один і той самий населений пункт протягом доби може бути то під контролем Сил оборони: то російських загарбників.
"Щоб була зрозуміла динаміка. Сватівський напрямок, де вони почали в неділю наступ додатково на ще одному напрямку, там за день буває, що один і той же опорний пункт спочатку ми беремо під контроль, потім ворог повертається, потім знову ми беремо. Тобто двічі може змінюватися ситуація", - заявила вона.
Маляр зазначила, що динаміка дуже серйозна.
"Але коли ми з вами про це говоримо, то це два слова - гарячі бої", - підкреслила вона.
Українські військові вже понад місяць продовжують активні дії на Бахмутському напрямі. Їм вдається просуватися на південь та на північ від міста. Таким чином вони можуть взяти угруповання ворога в оточення.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що просування наших захисників під Бахмутом триває. При цьому, за його словами, зараз ворог зосередив у районі міста понад 50 тисяч солдатів. Він також постійно перекидає резерви.
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