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На сході дощі, а в центрі туман: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні у центрі та сході України можливий туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 5 листопада, у східних областях України очікуються дрібні дощі. Проте на решті території нашої країни буде суха погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні невеликі опади можливі місцями на сході України. При цьому у центральних та східних областях вночі та вранці подекуди туман. На решті території буде сухо та хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень прогнозується в районі +7 +12 градусів, у північно-східних областях лише +3 +8 градусів. В Одеській, Івано-Франківській та Закарпатській областях до +16 градусів.

Вночі температура повітря в середньому +1 +6 градусів, а на північному сході близько нуля.

Погода в Києві

У столиці сьогодні без опадів. Вдень буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний до 10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +8 +10 градусів, а вночі +4 +6 градусів.

Нагадаємо, синоптики вважають, що майбутня зима в Україні може виявитися теплішою, ніж минулого року.

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