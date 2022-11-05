На востоке дожди, а в центре туман: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 5 ноября, в восточных областях Украины ожидаются мелкие дожди. Однако на остальной территории нашей страны будет сухая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня небольшие осадки возможны местами на востоке Украины. При этом в центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. На остальной территории будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем прогнозируется в районе +7 +12 градусов, в северо-восточных областях лишь +3 +8 градусов. В Одесской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях до +16 градусов.
Ночью температура воздуха в среднем +1 +6 градусов, а на северо-востоке около нуля.
В столице без осадков. Днем будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный до 10 м/с.
Столбики термометров в Киеве днем покажут +8 +10 градусов, а ночью +4 +6 градусов.
Напомним, синоптики считают, что предстоящая зима в Украине может оказаться теплее, чем в прошлом году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.