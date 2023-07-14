На сході дощі та до +30 на півдні: прогноз погоди на завтра

Сьогодні в Україні мінлива хмарність.

У східних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Температура вночі на рівні 12-17°; вдень 23-28°, на Закарпатті та півдні країни до 30°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Києві

В столиці та області мінлива хмарність, опади не очікуються.

Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°. По області вночі 12-17°, вдень 23-28°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температурні рекорди

Синоптики повідомляли, що незабаром до України дістанеться спека із Сахари та можливі нові температурні рекорди.

При цьому 7 липня Київ накрила рекордна злива. За один день у столиці випала майже місячна норма опадів.

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