ua ru
Пт, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На сході дощі та до +30 на півдні: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
П'ятниця 14 липня 2023 14:10
На сході дощі та до +30 на півдні: прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На більшості території України 15 липня опади не очікуються. Лише у східних областях прогнозують короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність.

У східних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Температура вночі на рівні 12-17°; вдень 23-28°, на Закарпатті та півдні країни до 30°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На сході дощі та до +30 на півдні: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

В столиці та області мінлива хмарність, опади не очікуються.

Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°. По області вночі 12-17°, вдень 23-28°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На сході дощі та до +30 на півдні: прогноз погоди на завтра

Температурні рекорди

Синоптики повідомляли, що незабаром до України дістанеться спека із Сахари та можливі нові температурні рекорди.

При цьому 7 липня Київ накрила рекордна злива. За один день у столиці випала майже місячна норма опадів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
Гарантії для України. Як працюватиме угода: в МЗС пояснили на прикладі
Гарантії для України. Як працюватиме угода: в МЗС пояснили на прикладі
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України