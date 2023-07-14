На сході дощі та до +30 на півдні: прогноз погоди на завтра
На більшості території України 15 липня опади не очікуються. Лише у східних областях прогнозують короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні мінлива хмарність.
У східних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Температура вночі на рівні 12-17°; вдень 23-28°, на Закарпатті та півдні країни до 30°.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Погода в Києві
В столиці та області мінлива хмарність, опади не очікуються.
Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°. По області вночі 12-17°, вдень 23-28°.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температурні рекорди
Синоптики повідомляли, що незабаром до України дістанеться спека із Сахари та можливі нові температурні рекорди.
При цьому 7 липня Київ накрила рекордна злива. За один день у столиці випала майже місячна норма опадів.
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