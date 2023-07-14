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На востоке дождь и до +30 на юге: прогноз погоды на завтра

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Пятница 14 июля 2023 14:10
На востоке дождь и до +30 на юге: прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

На большинстве территории Украины 15 июля осадки не ожидаются. Только в восточных областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине переменная облачность.

В восточных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью на уровне 12-17°; днем 23-28°, на Закарпатье и юге страны до 30°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На востоке дождь и до +30 на юге: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, осадки не ожидаются.

Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°. По области ночью 12-17°, днем 23-28°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На востоке дождь и до +30 на юге: прогноз погоды на завтра

Температурные рекорды

Синоптики сообщали, что в скором времени в Украину придет жара из Сахары и возможны новые температурные рекорды.

При этом 7 июля Киев накрыл рекордный ливень. За один день в столице выпала почти месячная норма осадков.

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