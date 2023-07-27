На сході до +35, на заході до +23. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Сьогодні, погода буде нагадувати літню лише у центральних областях, півдні та на сході, у інших регіонах - максимум до +27, а на заході і взагалі - до +23. Без опадів також не обійдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"У четвер короткочасні дощі з грозами пройдуть в західних областях, північних, центральних (окрім Дніпропетровської області), а також в Одеській та Миколаївській областях", - розповіла вона.
Водночас за даними синоптика, на сході України, у Херсонській, Запорізькій областях, в Криму буде без опадів.
Що стосується температури повітря, то за даними Діденко, "картина" буде наступною:
Погода в Києві
У столиці сьогодні очікується дощ з грозою та рвучкий вітер. Температура повітря - близько +23 градусів.
Погода в вихідні в Україні
Як додала синоптик, вихідними атмосфера подарує Україні "багато сонця та приємного тепла", лише в західних областях затримається волога погода.
За кілька днів настане останній місяць літа. Якою буде погода в Україні в серпні 2023 року - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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