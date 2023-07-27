На востоке до +35, на западе до +23. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

"В четверг кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях, северных, центральных (кроме Днепропетровской области), а также в Одесской и Николаевской областях", - рассказала она.

В то же время, по данным синоптика, на востоке Украины, в Херсонской, Запорожской областях, в Крыму будет без осадков.

Что касается температуры воздуха, то по данным Диденко, "картина" будет следующей:

в западных областях - +18…+23 градусов;

в восточных областях - +30…+35 градусов;

В центральных - в Винницкой области - +23, в Днепре - +33, в остальных - +25...+30 градусов;

В северных – +23…+27 градусов;

В южной части - в Одесской и Николаевской областях - +25...+27, в остальных - +29...+33 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается дождь с грозой и порывистый ветер. Температура воздуха - около +23 градусов.

Погода в выходные в Украине

Как добавила синоптик, в выходные атмосфера подарит Украине "много солнца и приятного тепла", только в западных областях задержится влажная погода.

Через несколько дней наступит последний месяц лета. Какой будет погода в Украине в августе 2023 - читайте в материале РБК-Украина.