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На востоке до +35, на западе до +23. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 27 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня погода в Украине будет напоминать летнюю только в центральных областях, на юге и на востоке, в других регионах - максимум до +27, а на западе и вообще - до +23. Без осадков тоже не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В четверг кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях, северных, центральных (кроме Днепропетровской области), а также в Одесской и Николаевской областях", - рассказала она.

В то же время, по данным синоптика, на востоке Украины, в Херсонской, Запорожской областях, в Крыму будет без осадков.

Что касается температуры воздуха, то по данным Диденко, "картина" будет следующей:

  • в западных областях - +18…+23 градусов;
  • в восточных областях - +30…+35 градусов;
  • В центральных - в Винницкой области - +23, в Днепре - +33, в остальных - +25...+30 градусов;
  • В северных – +23…+27 градусов;
  • В южной части - в Одесской и Николаевской областях - +25...+27, в остальных - +29...+33 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается дождь с грозой и порывистый ветер. Температура воздуха - около +23 градусов.

Погода в выходные в Украине

Как добавила синоптик, в выходные атмосфера подарит Украине "много солнца и приятного тепла", только в западных областях задержится влажная погода.

Через несколько дней наступит последний месяц лета. Какой будет погода в Украине в августе 2023 - читайте в материале РБК-Украина.

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