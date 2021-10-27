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Из-за схода вагонов в Житомирской области задерживаются поезда: полный список

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Житомирская область, Среда 27 октября 2021 18:23
Из-за схода вагонов в Житомирской области задерживаются поезда: полный список Фото: поезда опаздывают из-за аварии в Житомирской области (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Из-за схода вагонов в Житомирской области задерживается ряд пассажирских поездов. В отдельных случаях задержка может составлять до четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что в результате схода грузовых вагонов с рельсов поезда идут по измененному маршруту. Поезда дальнего сообщения, которые следовали в направлении Казатина и обратно, будут курсировать через Фастов - Житомир - Бердичев.

Поезда "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и №29/30 Киев - Ужгород поедут через Коростень и Шепетовку.

Список поездов, которые идут с задержкой:

  • №134/133 Рахов - Николаев
  • №772/771 Хмельницкий - Киев
  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка
  • №138/137 Хмельницкий - Лисичанск
  • №769/770 Киев - Каменец-Подольский
  • №357/758 Киев - Рахов
  • №867/868 Киев - Гречаны
  • №13/113-14/114 Киев - Солотвино, Чоп
  • №145/146 Киев - Измаил
  • №29/30 Киев - Ужгород
  • №81/82 Киев - Ужгород
  • №49/50 Киев - Трускавец
  • №105/106 Киев - Одесса
  • №41/42 Трускавец - Днепр
  • №42/41 Днепр - Трускавец
  • №130/150-129/149 Кременчуг, Полтава - Ивано-Франковск, Ворохта
  • №22/21 Трускавец - Харьков
  • №3/4 Ужгород - Запорожье
  • №110/109 Львов - Херсон
  • №139/140 Киев - Каменец-Подольский

Напомним, ранее сообщалось о железнодорожной аварии в районе поселка Чернорудка в Житомирской области, где с рельсов сошли 10 грузовых вагонов.

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