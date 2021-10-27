Из-за схода вагонов в Житомирской области задерживаются поезда: полный список
Фото: поезда опаздывают из-за аварии в Житомирской области (Виталий Носач/РБК-Украина)
Из-за схода вагонов в Житомирской области задерживается ряд пассажирских поездов. В отдельных случаях задержка может составлять до четырех часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Сообщается, что в результате схода грузовых вагонов с рельсов поезда идут по измененному маршруту. Поезда дальнего сообщения, которые следовали в направлении Казатина и обратно, будут курсировать через Фастов - Житомир - Бердичев.
Поезда "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и №29/30 Киев - Ужгород поедут через Коростень и Шепетовку.
Список поездов, которые идут с задержкой:
- №134/133 Рахов - Николаев
- №772/771 Хмельницкий - Киев
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка
- №138/137 Хмельницкий - Лисичанск
- №769/770 Киев - Каменец-Подольский
- №357/758 Киев - Рахов
- №867/868 Киев - Гречаны
- №13/113-14/114 Киев - Солотвино, Чоп
- №145/146 Киев - Измаил
- №29/30 Киев - Ужгород
- №81/82 Киев - Ужгород
- №49/50 Киев - Трускавец
- №105/106 Киев - Одесса
- №41/42 Трускавец - Днепр
- №42/41 Днепр - Трускавец
- №130/150-129/149 Кременчуг, Полтава - Ивано-Франковск, Ворохта
- №22/21 Трускавец - Харьков
- №3/4 Ужгород - Запорожье
- №110/109 Львов - Херсон
- №139/140 Киев - Каменец-Подольский
Напомним, ранее сообщалось о железнодорожной аварии в районе поселка Чернорудка в Житомирской области, где с рельсов сошли 10 грузовых вагонов.