Через сходження вагонів у Житомирській області затримуються поїзди: повний список
Фото: поїзди спізнюються через аварію в Житомирській області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Через сходження вагонів у Житомирській області затримується низка пасажирських поїздів. В окремих випадках затримка може становити до чотирьох годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Повідомляється, що в результаті сходу вантажних вагонів з рейок поїзди йдуть за зміненим маршрутом. Поїзди далекого сполучення, які слідували в напрямку Козятина і назад, курсуватимуть через Фастів - Житомир - Бердичів.
Поїзди "Інтерсіті+" №716 Перемишль - Київ та №29/30 Київ - Ужгород поїдуть через Коростень та Шепетівку.
Список поїздів, які йдуть із затримкою:
- №134/133 Рахів - Миколаїв
- №772/771 Хмельницький - Київ
- №88/87 Ковель - Новоолексіївка
- №138/137 Хмельницький - Лисичанськ
- №769/770 Київ - Кам'янець-Подільський
- №357/758 Київ - Рахів
- №867/868 Київ - Гречани
- №13/113 - 14/114 Київ - Солотвино, Чоп
- №145/146 Київ - Ізмаїл
- №29/30 Київ - Ужгород
- №81/82 Київ - Ужгород
- №49/50 Київ - Трускавець
- №105/106 Київ - Одеса
- №41/42 Трускавець - Дніпро
- №42/41 Дніпро - Трускавець
- №130/150 - 129/149 Кременчук, Полтава - Івано-Франківськ, Ворохта
- №22/21 Трускавець - Харків
- №3/4 Ужгород - Запоріжжя
- №110/109 Львів - Херсон
- №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський
Нагадаємо, раніше повідомлялося про залізничну аварію в районі селища Чорнорудка в Житомирській області, де з рейок зійшли 10 вантажних вагонів.