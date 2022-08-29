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Схождение вагонов с рельсов в Тернопольской области: движение на участке восстановлено

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 23:55
Схождение вагонов с рельсов в Тернопольской области: движение на участке восстановлено Фото: На участке железной дороги в Тернопольской области движение поездов восстановлено (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Движение поездов на участке Максимовка - Подволочиск в Тернопольской области, где 28 августа сошли с рельсов грузовые вагоны, восстановлено по нечетному пути под тепловозной тягой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Это означает, что поезда уже начнут возвращаться к своим привычным маршрутам и постепенно сокращать задержки", - отметили в УЗ.

Так, в направлении Львова поезда №55/56 Киев - Ясиня и №705/706 Киев - Перемышль пока будут следовать объездным маршрутом. Все остальные, начиная с №81 Киев - Ужгород, - своим привычными, через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Поезда со Львова, начиная с №22 Львов - Харьков и №26/236 Ворохта, Черновцы - Одесса, уже будут следовать через Тернополь, Хмельницкий и Винницу.

Напомним, в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны. В связи с этим было ограничено движение для всех поездов Львовского направления.

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Укрзализныця Тернопольская область
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