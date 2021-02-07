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Сход ледника в Индии: власти уточнили данные о погибших и пропавших без вести

Автор: Роман Тверденко

Минимум семеро человек погибли в результате схождения ледника в штате Уттаракханд на севере Индии. Еще около 170 пропали считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает NDTV.com.

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Изначально сообщалось о гибели 10 человек в результате завалов после схода ледника, а также пропаже 150 человек.

Сейчас проходит спасательная операция. Работают над извлечением рабочих из второго горного тоннеля, который остается заблокированным. В нем могут оставаться до 30 человек. В спасательных работах будут участвовать пограничники, а сами поиски будут продолжаться и ночью.

Ранее спасатели осовободили 16 человек из первого горного тоннеля.

Напомним, на севере Индии в штате Уттаракханд произошло схождение ледника, что повлекло масштабный потоп. Потоп произошел из-за повреждения плотины "Риши Ганга" в округе Чамоли.

В декабре РБК-Украина писало, что вблизи Тегерана сошла крупная лавина. В результате инцидента по меньшей мере десять альпинистов погибли и еще несколько пропали без вести в горах.

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