Сход ледника в Индии: власти уточнили данные о погибших и пропавших без вести

Минимум семеро человек погибли в результате схождения ледника в штате Уттаракханд на севере Индии. Еще около 170 пропали считаются пропавшими без вести.

Изначально сообщалось о гибели 10 человек в результате завалов после схода ледника, а также пропаже 150 человек.

Сейчас проходит спасательная операция. Работают над извлечением рабочих из второго горного тоннеля, который остается заблокированным. В нем могут оставаться до 30 человек. В спасательных работах будут участвовать пограничники, а сами поиски будут продолжаться и ночью.

Ранее спасатели осовободили 16 человек из первого горного тоннеля.