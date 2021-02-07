RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Схід льодовика в Індії: влада уточнила дані про загиблих і зниклих безвісти

Автор: Роман Тверденко

Щонайменше семеро людей загинули в результаті сходження льодовика в штаті Уттаракханд на півночі Індії. Ще близько 170 пропали вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє NDTV.com.

Популярні новини
"Північний потік-2" зупинить сама Німеччина, - Bloomberg 06 лютого 2021
Суд над Навальним: на засідання приїхали дипломати з Франції та Британії 05 лютого 2021
"Ще одна гібридна зброя": Литва не буде застосовувати російську вакцину від COVID 06 лютого 2021
Угорщина може почати вакцинацію російським COVID-препаратом наступного тижня 05 лютого 2021
У Кремлі готові жорсткіше діяти проти акцій в підтримку Навального, - Reuters 04 лютого 2021
Південна Корея схвалила власні ліки від COVID-19 05 лютого 2021
Німеччина може розширити санкції проти Росії через вирок Навальному 05 лютого 2021
Німеччина допускає "відключення" "Північного потоку-2" при скороченні транзиту через Україну 05 лютого 2021
Рівень світового океану піднімається швидше, ніж очікувалось, - екологи 06 лютого 2021
Боррель на зустрічі з Лавровим закликав звільнити Навального 05 лютого 2021

Спочатку повідомлялося про загибель 10 людей в результаті завалів після сходу льодовика, а також зникнення 150 чоловік.

Зараз триває рятувальна операція. Працюють над визволенням робітників з другого гірського тунелю, який залишається заблокованим. У ньому можуть залишатися до 30 осіб. У рятувальних роботах братимуть участь прикордонники, а самі пошуки будуть продовжуватися і вночі.

Раніше рятувальники осовободили 16 чоловік з першого гірського тунелю.

Нагадаємо, на півночі Індії в штаті Уттаракханд сталося сходження льодовика, що спричинило масштабний потоп. Потоп стався через пошкодження греблі "Ріші Гангу" в окрузі Чамолі.

У грудні РБК-Україна писало, що поблизу Тегерана зійшла велика лавина. В результаті інциденту щонайменше десять альпіністів загинули і ще кілька зникли безвісти в горах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Індія
Читайте також
Сходження льодовика в Індії: загинули 10 людей, багато зниклих
На півночі Індії зійшов льодовик, безвісті зникли близько 150 людей
Прогноз погоди