Схід льодовика в Індії: влада уточнила дані про загиблих і зниклих безвісти

Щонайменше семеро людей загинули в результаті сходження льодовика в штаті Уттаракханд на півночі Індії. Ще близько 170 пропали вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє NDTV.com.
Спочатку повідомлялося про загибель 10 людей в результаті завалів після сходу льодовика, а також зникнення 150 чоловік.
Зараз триває рятувальна операція. Працюють над визволенням робітників з другого гірського тунелю, який залишається заблокованим. У ньому можуть залишатися до 30 осіб. У рятувальних роботах братимуть участь прикордонники, а самі пошуки будуть продовжуватися і вночі.
Раніше рятувальники осовободили 16 чоловік з першого гірського тунелю.
Нагадаємо, на півночі Індії в штаті Уттаракханд сталося сходження льодовика, що спричинило масштабний потоп. Потоп стався через пошкодження греблі "Ріші Гангу" в окрузі Чамолі.
У грудні РБК-Україна писало, що поблизу Тегерана зійшла велика лавина. В результаті інциденту щонайменше десять альпіністів загинули і ще кілька зникли безвісти в горах.