Сход ледника в Индии: власти уточнили данные о погибших и пропавших без вести
Минимум семеро человек погибли в результате схождения ледника в штате Уттаракханд на севере Индии. Еще около 170 пропали считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает NDTV.com.
Изначально сообщалось о гибели 10 человек в результате завалов после схода ледника, а также пропаже 150 человек.
Сейчас проходит спасательная операция. Работают над извлечением рабочих из второго горного тоннеля, который остается заблокированным. В нем могут оставаться до 30 человек. В спасательных работах будут участвовать пограничники, а сами поиски будут продолжаться и ночью.
Ранее спасатели осовободили 16 человек из первого горного тоннеля.
Напомним, на севере Индии в штате Уттаракханд произошло схождение ледника, что повлекло масштабный потоп. Потоп произошел из-за повреждения плотины "Риши Ганга" в округе Чамоли.
В декабре РБК-Украина писало, что вблизи Тегерана сошла крупная лавина. В результате инцидента по меньшей мере десять альпинистов погибли и еще несколько пропали без вести в горах.