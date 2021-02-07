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Схід льодовика в Індії: влада уточнила дані про загиблих і зниклих безвісти

Новость на русском → Індія, Неділя 07 лютого 2021 20:23
Схід льодовика в Індії: влада уточнила дані про загиблих і зниклих безвісти Фото: повінь в Індії (twitter.com/ndtv)
Автор: Роман Тверденко

Щонайменше семеро людей загинули в результаті сходження льодовика в штаті Уттаракханд на півночі Індії. Ще близько 170 пропали вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє NDTV.com.

Спочатку повідомлялося про загибель 10 людей в результаті завалів після сходу льодовика, а також зникнення 150 чоловік.

Зараз триває рятувальна операція. Працюють над визволенням робітників з другого гірського тунелю, який залишається заблокованим. У ньому можуть залишатися до 30 осіб. У рятувальних роботах братимуть участь прикордонники, а самі пошуки будуть продовжуватися і вночі.

Раніше рятувальники осовободили 16 чоловік з першого гірського тунелю.

Нагадаємо, на півночі Індії в штаті Уттаракханд сталося сходження льодовика, що спричинило масштабний потоп. Потоп стався через пошкодження греблі "Ріші Гангу" в окрузі Чамолі.

У грудні РБК-Україна писало, що поблизу Тегерана зійшла велика лавина. В результаті інциденту щонайменше десять альпіністів загинули і ще кілька зникли безвісти в горах.

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