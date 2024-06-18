Шо робити, якщо вас силоміць забирають до ТЦК: поради юриста

Під час проведення мобілізації працівники ТЦК мають право вимагати пред'явити у військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ. Втім, вони не можуть силоміць доставляти людину у військкомат.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, що робити чоловікам у таких випадках.
Хто і коли має законні підстави для затримання військовозобов'язаного
Як захистити себе від неправомірних дій представників ТЦК
Що робити, якщо вас силоміць намагаються забрати в ТЦК
Які юридичні нюанси треба врахувати
Працівники ТЦК та СП не мають право затримувати громадян призовного віку, навіть якщо йдеться про оновлення даних військово-облікових даних.
Якщо під час перевірки документів військкоми виявили, що громадянин перебуває в розшуку - йому приходили повістки і він мав бути мобілізований, то вони можуть викликати Національну поліцію, яка уповноважена затримувати людей. Тоді правоохоронці на законній підставі можуть забрати людину у ТЦК та СП. В інших випадках силоміць доставляти громадянина у військкомат незаконно.
"Заздалегідь підготуйте документи - майте при собі копії документів, які підтверджують ваше право на відстрочку або звільнення від призову", - радить Франчук.
Він також рекомендує звернутися до організації, які можуть надати вам консультації та допомогу у випадку порушення ваших прав. А ще - проінструктувати ваших близьких, що робити у випадку вашого затримання.
"Якщо у вас є підстави для відстрочки або звільнення від призову, оформте це належним чином і зберігайте підтверджуючі документи при собі", - наголошує юрист.
Юрист радить дотримуватись наступних правил:
"Якщо ви вважаєте, що ваші права були порушені, подайте скаргу до суду або відповідних органів. Залучіть адвоката, щоб він допоміг вам скласти скаргу та супроводжувати процес", - радить Франчук.
Потрібно подати заяву у поліцію, якщо ви стали жертвою насильницьких дій з боку працівників ТЦК.
Загальні рекомендації:
"Якщо кожен буде дотримуватися цих порад і знати свої права, це допоможе уникнути кількість випадків неправомірних дій з боку працівників ТЦК і захистити себе та свої права", - каже юрист.
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