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Шмыгаля в пятницу заслушают в Раде

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 12:02
Шмыгаля в пятницу заслушают в Раде Фото: глава Кабмина Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу, 16 июля, хотят заслушать в Верховной раде. Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что это должно произойти на часе вопросов к правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания согласительного совета парламента.

"Уважаемые коллеги, я думаю, что все не прочь будут заслушать премьер-министра в пятницу во время часа вопросов к правительству. Многие вопросы накопилось, я думаю, что нам надо понимать, как планирует действовать правительство фактически в летние месяцы. Поэтому на пятницу приглашаем господина премьер-министра, Дениса Анатольевича", - заявил Разумков.

Напомним, на заседание фракции "Слуга народа" вызвали первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко для обсуждения правительственного законопроекта №5600 об изменениях ставок налогообложения.

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