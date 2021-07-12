Шмыгаля в пятницу заслушают в Раде
Премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу, 16 июля, хотят заслушать в Верховной раде. Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что это должно произойти на часе вопросов к правительству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания согласительного совета парламента.
"Уважаемые коллеги, я думаю, что все не прочь будут заслушать премьер-министра в пятницу во время часа вопросов к правительству. Многие вопросы накопилось, я думаю, что нам надо понимать, как планирует действовать правительство фактически в летние месяцы. Поэтому на пятницу приглашаем господина премьер-министра, Дениса Анатольевича", - заявил Разумков.
Напомним, на заседание фракции "Слуга народа" вызвали первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко для обсуждения правительственного законопроекта №5600 об изменениях ставок налогообложения.