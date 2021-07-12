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Шмигаля у п'ятницю заслухають у Раді

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Україна, Понеділок 12 липня 2021 12:02
Шмигаля у п'ятницю заслухають у Раді Фото: глава Кабміну Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у п'ятницю, 16 липня, хочуть заслухати у Верховній раді. Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що це має відбутися на годині запитань до уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання погоджувальної ради парламенту.

"Шановні колеги, я думаю, що всі не проти будуть заслухати прем'єр-міністра в п'ятницю під час години запитань до уряду. Багато питань накопичилося, я думаю, що нам треба розуміти, як планує діяти уряд фактично у літні місяці. Тому на п'ятницю запрошуємо пана прем'єр-міністра, Дениса Анатолійовича", - заявив Разумков.

Нагадаємо, на засідання фракції "Слуга народу" викликали першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка для обговорення урядового законопроекту №5600 про зміни ставок оподаткування.

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