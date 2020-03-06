Шмыгаль: надо завершать медреформу

Новый Кабмин планирует продолжать медицинскую реформу, которая должна завершиться успехом для пациентов и врачей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время ток-шоу "Право на власть".

Шмыгаль отметил, что Украина сейчас находиться на 80% от завершения медреформы.

"Медицинская реформа продолжается. Мы прошли довольно большой путь. Мы находимся сегодня процентов на 80% от завершения этой реформы, получение результата... Конечно, надо завершать реформу. Вопрос, как ее завершать - это чрезвычайно важный вопрос, ибо он стоит так же, как и вопрос качества над вопросом скорости. И тут мы с Ильей Николаевичем Емцем (новоназначенным министром здравоохранения, - ред.), конечно, имеем общую позицию: эта реформа должна завершиться и для пациента, и для врача успехом. Поэтому будем работать над этим", - отметил Шмыгаль.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы, которая должна стартовать с 1 апреля 2020 года.

Отметим, с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий для населения. Финансирование услуг будет осуществляться через Национальную службу здоровья Украины.

Ранее сообщалось, что для анализа медицинской реформы у президента Украины формируют коллегию врачей.