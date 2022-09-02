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Шмыгаль о запрете выдачи виз для россиян: нужен холодный душ обществу

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Пятница 02 сентября 2022 10:50
Шмыгаль о запрете выдачи виз для россиян: нужен холодный душ обществу Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Около 80% жителей России поддерживают войну против Украины. Для российского общества необходимо устроить холодный душ в виде запрета на выдачу виз туристам и студентам.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию DPA.

"К сожалению, это не только война Путина. 200 тысяч российских солдат воюют против Украины. Их семьи тоже ничего не говорят против, население в целом поддерживает эту войну. Невозможно разделить русских на хороших и плохих. Для нас невыносимо, что одна часть русских убивает и насилует в нашей стране, а другая устраивает себе хорошую жизнь на Западе, ездит в отпуск, dolce vita. Для российского общества должен быть устроен холодный душ в виде запрета на выдачу виз туристам и студентам", - заявил он.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза достигли политической договоренности по приостановке упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что усложнение визового режима для россиян - это самое меньшее, что можно сделать, чтобы они почувствовали причастность к войне.

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Денис Шмыгаль Визовый режим Евросоюз Война России против Украины
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