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Шмыгаль встретился с представителями МВФ

Киев, Среда 28 октября 2020 19:54
Шмыгаль встретился с представителями МВФ
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с представителями Международного валютного фонда. Общение сторон вышло "продуктивным".

Об этом сообщил сам Шмыгаль в Telegram.

Он отметил, что Украине удалось существенно продвинуться по выполнению своих обязательств.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом (МВФ). Главой группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом о снижении дефицита госбюджета в 2021 году. В проекте государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что без кредитов МВФ Украина не сможет профинансировать расходы государственного бюджета в 2021 году.

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