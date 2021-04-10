Шмыгаль встретился с послами G7: обсудили реформы и выполнение условий программы МВФ

Послы стран "Большой семерки" провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они заявили о важности выполнения Киевом условий программы Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи от Европейского союза.

Об этом сообщает Twitter послов G7.

"Послы G7 вчера встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили поддержку усилий Украины по воплощению реформ и подчеркнули важность выполнения согласованных условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС", - отмечается в сообщении.

Также послы обсудили ход реформ и важность эффективного управления в военно-промышленном комплексе и других отраслях экономики.

"Они также поощрили делать дальнейший вклад в глобальные усилия по противодействию изменению климата", - говорится в заявлении.