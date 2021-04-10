Шмыгаль встретился с послами G7: обсудили реформы и выполнение условий программы МВФ
Послы стран "Большой семерки" провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они заявили о важности выполнения Киевом условий программы Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи от Европейского союза.
Об этом сообщает Twitter послов G7.
"Послы G7 вчера встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили поддержку усилий Украины по воплощению реформ и подчеркнули важность выполнения согласованных условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС", - отмечается в сообщении.
Также послы обсудили ход реформ и важность эффективного управления в военно-промышленном комплексе и других отраслях экономики.
"Они также поощрили делать дальнейший вклад в глобальные усилия по противодействию изменению климата", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Нацбанк пока работает в рамках текущей программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Вопрос о новой программе еще не обсуждался с фондом.
Как писало РБК-Украина, ранее глава НБУ отметил, что Украина пропорционально своей квоте может получить около 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Международного валютного фонда.
РБК-Украина писало, что Украина может рассчитывать на два транша МВФ.