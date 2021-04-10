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Шмыгаль встретился с послами G7: обсудили реформы и выполнение условий программы МВФ

Новина українською → Украина, Суббота 10 апреля 2021 16:47
Шмыгаль встретился с послами G7: обсудили реформы и выполнение условий программы МВФ Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Послы стран "Большой семерки" провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они заявили о важности выполнения Киевом условий программы Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи от Европейского союза.

Об этом сообщает Twitter послов G7.

"Послы G7 вчера встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили поддержку усилий Украины по воплощению реформ и подчеркнули важность выполнения согласованных условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС", - отмечается в сообщении.

Также послы обсудили ход реформ и важность эффективного управления в военно-промышленном комплексе и других отраслях экономики.

"Они также поощрили делать дальнейший вклад в глобальные усилия по противодействию изменению климата", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Нацбанк пока работает в рамках текущей программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Вопрос о новой программе еще не обсуждался с фондом.

Как писало РБК-Украина, ранее глава НБУ отметил, что Украина пропорционально своей квоте может получить около 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Международного валютного фонда.

РБК-Украина писало, что Украина может рассчитывать на два транша МВФ.

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Новости Украины Политика реформы G7 МВФ Денис Шмыгаль
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