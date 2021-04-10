Шмигаль зустрівся з послами G7: обговорили реформи та виконання умов програми МВФ
Посли країн "Великої сімки" провели зустріч з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Вони заявили про важливість виконання Києвом умов програми Міжнародного валютного фонду та макрофінансової допомоги від Європейського союзу.
"Посли G7 вчора зустрілися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем для обговорення широкого кола питань. Вони підтвердили підтримку зусиль України із втілення реформ і наголосили на важливості виконання узгоджених умов програми stand-by МВФ та макрофінансової допомоги ЄС", - зазначається у повідомленні.
Також посли обговорили хід реформ і важливість ефективного управління у військово-промисловому комплексі й інших галузях економіки.
"Вони також заохотили робити подальший внесок у глобальні зусилля з протидії зміні клімату", - сказано у заяві.
Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Нацбанк наразі працює у рамках поточної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Питання про нову програму ще не обговорювалося із фондом.
Як писало РБК-Україна, раніше глава НБУ зазначив, що Україна пропорційно своїй квоті може отримати близько 2,7 млрд доларів у рамках нової ініціативи Міжнародного валютного фонду.
РБК-Україна писало, що Україна може розраховувати на два транші МВФ.