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Шмигаль зустрівся з послами G7: обговорили реформи та виконання умов програми МВФ

Новость на русском → Україна, Субота 10 квітня 2021 16:47
Шмигаль зустрівся з послами G7: обговорили реформи та виконання умов програми МВФ Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Посли країн "Великої сімки" провели зустріч з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Вони заявили про важливість виконання Києвом умов програми Міжнародного валютного фонду та макрофінансової допомоги від Європейського союзу.

Про це повідомляє Twitter послів G7.

"Посли G7 вчора зустрілися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем для обговорення широкого кола питань. Вони підтвердили підтримку зусиль України із втілення реформ і наголосили на важливості виконання узгоджених умов програми stand-by МВФ та макрофінансової допомоги ЄС", - зазначається у повідомленні.

Також посли обговорили хід реформ і важливість ефективного управління у військово-промисловому комплексі й інших галузях економіки.

"Вони також заохотили робити подальший внесок у глобальні зусилля з протидії зміні клімату", - сказано у заяві.

Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Нацбанк наразі працює у рамках поточної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Питання про нову програму ще не обговорювалося із фондом.

Як писало РБК-Україна, раніше глава НБУ зазначив, що Україна пропорційно своїй квоті може отримати близько 2,7 млрд доларів у рамках нової ініціативи Міжнародного валютного фонду.

РБК-Україна писало, що Україна може розраховувати на два транші МВФ.

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