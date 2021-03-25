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Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані: говорили про ситуацію на Донбасі

Новость на русском → Ватикан, Четвер 25 березня 2021 15:18
Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані: говорили про ситуацію на Донбасі Фото: Денис Шмигаль і Папа Франциск (vaticannews.va)
Автор: Андрій Василюк

25 березня Папа Римський Франциск прийняв на приватній аудієнції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зустріч відбулася в Апостольському палаці Ватикану.

Про це повідомляє прес-служба Ватикану.

У ході зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святішим Престолом та Україною. Сторони обговорили "деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю Католицької Церкви в країні".

Наголошується, що Папа Франциск і український прем'єр-міністр приділили велику увагу кризи в галузі охорони здоров'я і драматичній ситуації на сході України. "Була висловлена надія, що нещодавні порушення режиму припинення вогню поступлять місце жестам на користь мирного врегулювання конфлікту", - йдеться в повідомленні прес-служби Ватикану.

Після бесіди зі Папою прем'єр-міністр України зустрівся з ватиканським державним секретарем кардиналом П'єтро Пароліном і з секретарем зв'язків з державами архієпископом Полом Річардом Галлахером.

Нагадаємо, раніше Папа Римський заявляв, що пандемія коронавірусу у світі є однією з "відповідей природи" на дії людей, які ігнорують екологічну кризу.

Крім того, Папа Римський Франциск закликав всіх вакцинуватися від коронавірусу.

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