Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані: говорили про ситуацію на Донбасі
25 березня Папа Римський Франциск прийняв на приватній аудієнції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зустріч відбулася в Апостольському палаці Ватикану.
Про це повідомляє прес-служба Ватикану.
У ході зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святішим Престолом та Україною. Сторони обговорили "деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю Католицької Церкви в країні".
Наголошується, що Папа Франциск і український прем'єр-міністр приділили велику увагу кризи в галузі охорони здоров'я і драматичній ситуації на сході України. "Була висловлена надія, що нещодавні порушення режиму припинення вогню поступлять місце жестам на користь мирного врегулювання конфлікту", - йдеться в повідомленні прес-служби Ватикану.
Після бесіди зі Папою прем'єр-міністр України зустрівся з ватиканським державним секретарем кардиналом П'єтро Пароліном і з секретарем зв'язків з державами архієпископом Полом Річардом Галлахером.
Нагадаємо, раніше Папа Римський заявляв, що пандемія коронавірусу у світі є однією з "відповідей природи" на дії людей, які ігнорують екологічну кризу.
Крім того, Папа Римський Франциск закликав всіх вакцинуватися від коронавірусу.