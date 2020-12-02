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Шмигаль про можливу відставку Степанова: під час бою міняти некоректно

Київ, Середа 02 грудня 2020 19:11
Шмигаль про можливу відставку Степанова: під час бою міняти некоректно
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував чутки про можливе звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. На його думку, зараз міняти міністра некоректно.

Про це він заявив в інтерв'ю "Журналу Кореспондент".

Зокрема, Шмигаль прокоментував інформацію ЗМІ про плани нібито призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на місце Степанова.

"Зараз у розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на неї з приводу можливої відставки. Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів" з посиланням на джерела у фракції "Голос" писало, що відставка Степанова - питання нібито вже вирішене. При цьому співрозмовники в "Слузі народу" кажуть, що про кадрові перестановки будуть говорити вже після Нового року.

Головна претензія до Степанова з боку нардепів - погана організація боротьби з пандемією коронавіруса.

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Новини України Політика Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановДенис Шмигаль

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