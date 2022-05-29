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Шмыгаль: из-за войны не работает около 35% экономики Украины

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Из-за полномасштабного российского вторжения не работает около 35% экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для BBC News Украина.

"По разным оценкам разных экспертов на сегодняшний день потеряно от 30% до 50% экономики. Прогноз падения ВВП также составляет 30-50%. В среднем около 35% экономики сегодня не работает", - отметил он.

По его словам, бюджет ориентировочно выполняется на 50-70% от показателей мирного времени. Наиболее сильно выросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование.

Он также добавил, что прямые убытки от российского вторжения оцениваются в порядка 600 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен. Средства пойдут на нужды обороны, пенсии и выплатам переселенцам.

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Денис ШмыгальВойна России против Украины