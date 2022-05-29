Шмигаль: через війну не працює близько 35% економіки України

Через повномасштабне російське вторгнення не працює близько 35% економіки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для BBC News Україна .

"За різними оцінками різних експертів на сьогоднішній день втрачено від 30% до 50% економіки. Прогноз падіння ВВП також становить 30-50%. В середньому близько 35% економіки сьогодні не працює", - зазначив він.

За його словами, бюджет орієнтовно виконується на 50-70% від показників мирного часу. Найбільш сильно зросли витрати на соціальні потреби, гуманітарні потреби, на розмінування.

Він також додав, що прямі збитки від російського вторгнення оцінюються в близько 600 млн доларів.