Шмыгаль не видит смысла в трате средств на мобильные госпитали

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит смысла в трате средств на строительство мобильных госпиталей. Сейчас в Украине хватает больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Об этом премьер заявил в интервью "Украинской правде".

Шмыгаль отметил, что мобильные госпитали строят те страны, где есть проблема с больничными койками для лечения пациентов с COVID-19.

"Реально, тратить деньги на строительство мобильных госпиталей, которые затем свернут и выбросят, нет смысла. У нас стоят пустые медицинские учреждения с кроватями, где можно размещать людей", - сказал премьер.

Он добавил, что сейчас правительство подготовило мобильный госпиталь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который сможет оперативно переезжать в те точки, где будет в этом необходимость.

"Мы планируем таких госпиталей докупить еще несколько, чтобы это были действительно мобильные госпитали. 100-120 коек способность такого госпиталя, но он абсолютно полноценно оборудован всем оборудованием. То есть это полноценная больница, которая может предоставлять любые услуги", - сказал Шмыгаль.

Сейчас в Украине есть один такой госпиталь, однако необходимости в нем пока нет.

Напомним, в конце ноября Министерство здравоохранения представило требования к временным госпиталям для больных СOVІD-19. Так, госпитали должны иметь забор и полосы контроля, шириной не менее 15 метров.

Также сообщалось, что Кабинет министров выделил 118 млн гривен, которые направят на развертывание мобильных госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске.