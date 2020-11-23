Минздрав подготовил требования к временным госпиталям для больных СOVІD-19

Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)

Госпитали должны иметь забор и полосы контроля, шириной не менее 15 метров

Министерство здравоохранения Украины обнародовало проект приказа "Некоторые вопросы обсерваторов, временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей)". Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Проектом приказа предлагается утвердить:

Порядок обустройства и функционирования обсерваторов;

Порядок обустройства и функционирования временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей);

Требования к временным учреждения здравоохранения (специализированным госпиталям) и порядок их создания на период установления карантина или ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (СOVІD-19).

Согласно проекту, госпитали могут располагаться в зданиях действующих учреждений здравоохранения или в иных зданиях, отвечающих требованиям.

В частности, предлагается установить такие требования:

Участки госпиталей, расположенных на территории жилой застройки населенных пунктов, должны иметь по периметру забор и полосы контроля, шириной не менее 15 метров.

Здания (помещения) госпиталей подлежат круглосуточной охране.

Для пациентов, прибывающих самостоятельно, должны быть обустроены пешеходные зоны.

В полосе контроля обустраиваются крытые площадки для дезинфекции санитарного транспорта.

Здания (помещения) госпиталей должны быть разделены на зараженную, условно зараженную и чистую зоны, каждая из которых должна иметь предупредительное цветовую маркировку. Помещения, к которым имеют доступ пациенты, относятся к зараженной зоне, которая маркируется красным цветом.

Для размещения пациентов устанавливаются кровати с поверхностями, которые легко мыть и дезинфицировать. Расстояние между кроватями должно быть не меньше 2 метров. Возле кровати должна быть установлена тумбочка.

Напомним, Кабинет министров выделил 118 млн гривен, которые направят на развертывание мобильных госпиталей для больных COVID-19 в Киеве, Одессе и Краматорске.

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль 17 ноября заявил, что в правительстве сейчас не видят необходимости развертывать мобильные госпитали, однако подготовка к их развертыванию ведется.