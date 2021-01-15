Шмыгаль уверен в получении Украиной транша МВФ, несмотря на тарифный кризис

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен в получении Украиной транша Международного валютного фонда, несмотря на снижение цен на газ. Ранее в МВФ выразили обеспокоенность планами "в ручном режиме снизить цены на газ".

Об этом Шмыгаль заявил в эфире телеканала "1+1".

По его словам, сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая изучает, как временное снижение цен на газ может повлиять на бюджет страны.

"Это решение фактически не влияет на способность бюджета. Мы продолжаем разговор с МВФ. Они обеспокоены, переживают, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование", - сказал премьер.

Отвечая на вопрос, получит ли Украина очередной транш Международного валютного фонда, Шмыгаль заявил: "Безусловно, я уверен".

Напомним, с 1 января в Украине значительно выросли цены на газ. В связи с этим правительство пообещало, что с февраля тариф не будет превышать 6,99 гривен за кубометр. По словам министра финансов Сергея Марченко, такое решение вызвало обеспокоенность со стороны МВФ.

Как писало РБК-Украина, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с представителями МВФ. Стороны договорились найти компромисс, чтобы цена на газ был снижена, и это не повлияло на развитие газового рынка.

Отметим, Украина рассчитывает получить средства очередного транша по программе МВФ в марте 2021 года. Пока что речь идет о 700 млн долларов.