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Шмыгаль собрал Кабмин для тимбилдинга, ждут Зеленского

Новости » Политика     29.05.2020 - 18:15
Шмыгаль собрал Кабмин для тимбилдинга, ждут Зеленского
Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабмин сегодня обсудит стратегические вопросы

Кабинет министров Украины сегодня, 29 мая, собрался на стратегическую сессию. Одна из главных тем - программа деятельности Кабмина, к сессии может присоединиться президент Владимир Зеленский.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правительстве.

По словам источников, в данный момент в Кабинете министров продолжается стратегическая сессия. При этом никакие решения приниматься не будут.

"Стратегическая сессия - это просто мероприятие, где министры собрались и обсуждают вопросы, какие у них есть. Никаких решений приниматься не будет, это шанс собраться … Это рабочая встреча в чуть ли не привычном формате, она нужна для стратегических обсуждений, также это касается тимбилдинга. Одной из тем будет - программа деятельности правительства", - отметил источник.

Он также подчеркнул, что на стратегической сессии ждут президента Владимира Зеленского.

"Президента ждут. Но это зависит уже от Офиса президента", - добавил собеседник.

Отметим, программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля уже который месяц не могут вынести на рассмотрение в сессионный зал, поскольку ее первоначальный вариант не поддержала половина комитетов Верховной рады Украины

Кроме того, финансовый комитет назвал поданный документ рефератом и отправил его на доработку.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль
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