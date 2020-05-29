Шмигаль зібрав Кабмін для тімбілдінга, чекають на Зеленського

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабмін сьогодні обговорить стратегічні питання

Кабінет міністрів України сьогодні, 29 травня, зібрався на стратегічну сесію. Одна з головних тем - програма діяльності Кабміну, до сесії може приєднатися президент Володимир Зеленський.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в уряді.

За словами джерел, наразі у Кабінеті міністрів продовжується стратегічна сесія. При цьому жодні рішення прийматися не будуть.

"Стратегічна сесія - це просто захід, де міністри зібралися і обговорюють питання, які у них є. Жодних рішень прийматися не буде, це шанс зібратися ... Це робоча зустріч у чи не звичному форматі, вона потрібна для стратегічних обговорень, також це стосується тімбілдінга. Однією з тем буде - програма діяльності уряду", - зазначило джерело.

Він також підкреслив, що на стратегічній сесії чекають на президента Володимира Зеленського.

"Президента чекають. Але це залежить вже від Офісу президента", - додав співрозмовник.

Зазначимо, програму діяльності уряду Дениса Шмигаля вже котрий місяць не можуть винести на розгляд до сесійної зали, оскільки її первинний варіант не підтримала половина комітетів Верховної ради України

Крім того, фінансовий комітет назвав поданий документ рефератом і відправив його на доопрацювання.

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Автор: Анастасия Светлевская