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В Минфине объяснили требования МВФ по пенсионной и налоговой реформам

Новости » Экономика     05.06.2020 - 01:04
В Минфине объяснили требования МВФ по пенсионной и налоговой реформам
Фото: Минфин (twitter/telegrafcomua)

Пенсионный возраст в МВФ повышать не требуют

Одним из пунктов меморандума о дальнейшем сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) на 2020-2021 годы по программе stand by является продолжение пенсионной реформы. Повышение пенсионного возраста при этом не требуется.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Право на владу" на канале 1+1.

Министр отметил, что МВФ не требует от Украины повышения пенсионного возраста.

"Нам МВФ рекомендует не делать исключений в плане пенсий. Не делать льготных пенсий для судов, для прокуроров, как это было в предыдущие периоды. То есть там определенные предохранители в отношении возможностей раскачивания пенсионной системы. Они созданы, и больше никаких рисков", - сказал Марченко.

По мнению министра, сегодня в программе МВФ отмечены лишь такие шаги, которые обязаны делать правительства любой страны. К примеру, в меморандуме прописаны шаги к реализации реформы налоговой системы.

"Реформа налоговой системы предусматривает создание единого юридического лица в государственной налоговой службе, государственной таможенной службе. Мы на это идем, это нормальный практический шаг, я не вижу в этом никаких критических вещей. Это технический шаг, который мы делали с МВФ и без него", - добавил он.

Напомним, МВФ намерен предоставить помощь Украине в размере 5 млрд гривен в условиях кризиса - это 18-месячная программа Stand-By, которую рассмотрят на заседании совета директоров Фонда 9 июня.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины пенсионная реформаналоговая реформаМВФ
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