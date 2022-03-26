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Шмыгаль рассказал о выплатах пенсий авансом в областях, где ведутся бои

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в областях, где ведутся боевые действия против российских захватчиков, гражданам проведут пенсионные начисления за апрель уже в эти дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Для обеспечения своевременной выплаты пенсий на территориях, где ведутся активные боевые действия, начато финансирование пенсий за апрель месяц", - сказал глава правительства.

Так, в течение 25-27 марта авансом будут осуществлены начисление и выплата пенсий в 6 областях на общую сумму более 8,8 миллиарда гривен.

"Уже была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства уже перечислены в банки", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что в субботу средства авансом средства будут отправлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области. В воскресенье - в Киевскую область.

Ранее в Минсоцполитики объяснили, как беженцам из горячих точек получить пенсии и другие выплаты.

Напомним также, что в Украине повысили пенсионные гарантии участникам территориальной обороны.

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