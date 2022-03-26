Шмыгаль рассказал о выплатах пенсий авансом в областях, где ведутся бои

"Для обеспечения своевременной выплаты пенсий на территориях, где ведутся активные боевые действия, начато финансирование пенсий за апрель месяц", - сказал глава правительства.

Так, в течение 25-27 марта авансом будут осуществлены начисление и выплата пенсий в 6 областях на общую сумму более 8,8 миллиарда гривен.

"Уже была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства уже перечислены в банки", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что в субботу средства авансом средства будут отправлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области. В воскресенье - в Киевскую область.