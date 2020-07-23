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Шмыгаль рассказал, чем были обеспокоены в ЕС после смены руководства НБУ

Четверг 23 июля 2020 21:02
Шмыгаль рассказал, чем были обеспокоены в ЕС после смены руководства НБУ
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

По словам премьера, решение Якова Смолия уйти в отставку было неожиданным для всех

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что международные партнеры отреагировали на смену руководства Национального банка Украины спокойно и напряженно. Однако они переживали за сохранение независимости НБУ.

Об этом глава правительства рассказал во время визита в Брюссель.

"Они переживали за сохранение стабильности политики Национального банка, потому, что НБУ, согласно законодательству, отвечает за сохранение стабильности денежной единицы, ценовой стабильности, финансовой системы, в частности, банковской, обеспечения устойчивого экономического развития, вместе с правительством Украины", - рассказал Шмыгаль, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

При этом он добавил, что партнеры переживали, не выбросили "они свои деньги на ветер и будут сохранены инвестиции в украинский финансовый сектор", так как профинансировали часть структурных реформ в Украине.

Он добавил, что решение бывшего главы НБУ Якова Смолия уйти в отставку было неожиданным для всех.

По его словам, в Евросоюзе интересовались этой темой, в том числе и во время предварительных консультаций перед подписанием нового меморандума о сотрудничестве, в рамках которого Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Напомним, сегодня Украина и ЕС подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро; программа рассчитана на 12 месяцев.

Кроме того, в июне транш на 500 млн евро в рамках макрофинансовой помощи Украина получила от Евросоюза.

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Новости Украины Национальный банк УкраиныЯков СмолийДенис Шмыгаль
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