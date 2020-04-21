Шмыгаль рассказал, с чего надо начинать ослаблять карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные меры на некритичных объектах инфраструктуры. Об этом он заявил на совещании у президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Шмыгаль считает, что эти объекты могут сыграть роль в стабилизации экономики, а Зеленский считает, что надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства.

"Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин ", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Киев разработал план поэтапного ослабления карантина, объявленного в столице в связи с пандемией коронавируса. Также в Минздраве рассказали, как будут смягчать карантин в Украине, разрешат посещать парки, откроют музеи и библиотеки.

Отметим, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что число зараженных коронавирусом в Украине уже могло бы достигнуть 180 тысяч в случае, если бы в Украине не ввели карантин.