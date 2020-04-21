ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шмыгаль рассказал, с чего надо начинать ослаблять карантин

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 14:15
Шмыгаль рассказал, с чего надо начинать ослаблять карантин
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль считает, что Украина вовремя ввела карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные меры на некритичных объектах инфраструктуры. Об этом он заявил на совещании у президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Шмыгаль считает, что эти объекты могут сыграть роль в стабилизации экономики, а Зеленский считает, что надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства.

"Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин ", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Киев разработал план поэтапного ослабления карантина, объявленного в столице в связи с пандемией коронавируса. Также в Минздраве рассказали, как будут смягчать карантин в Украине, разрешат посещать парки, откроют музеи и библиотеки.

Отметим, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что число зараженных коронавирусом в Украине уже могло бы достигнуть 180 тысяч в случае, если бы в Украине не ввели карантин.

В Чернигове дезинфицируют суд, у подозреваемого обнаружили коронавирус Сингапур ужесточил карантин после новой вспышки коронавируса
Новости Украины карантинДенис ШмыгальКоронавирус
News
On Top