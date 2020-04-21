Шмигаль розповів, з чого треба починати послаблювати карантин

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль вважає, що Україна вчасно запровадила карантин

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для початку потрібно пом’якшувати карантинні заходи на некритичних об’єктах інфраструктури. Про це він заявив на нараді у президента Володимира Зеленського, передає прес-служба Офісу президента.

Шмигаль вважає, що ці об’єкти можуть відіграти роль у стабілізації економіки, а Зеленський вважає,що треба точно сказати людям, коли й що буде відкрито, який чіткий план дій уряду.

"Пік захворюваності очікують на початку травня. Люди мають розуміти, чи можна буде гуляти в парках, коли працюватимуть перукарні, нотаріуси, адвокати та інший бізнес. Я знаю, що для підтримки форми хочуть тренуватися олімпійці. Усі люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом’якшуватися карантин", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Київ розробив план поетапного послаблення карантину, оголошеного у столиці у звязку з пандемією коронавірусу. Також у МОЗ розповіли, як будуть пом'якшувати карантин в Україні, дозволять відвідувати парки, відкривати музеї та бібліотеки

Зазначимо, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що число заражених коронавірусом в Україні вже могло б досягти 180 тисяч у разі, якби в Україні не ввели карантин.