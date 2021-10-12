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Шмыгаль рассказал, что изменится после подписания соглашения об открытом небе с ЕС

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Украина, Вторник 12 октября 2021 13:33
Шмыгаль рассказал, что изменится после подписания соглашения об открытом небе с ЕС Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Подписание соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС означает, что в Украине будут действовать нормы Евросоюза. Ожидается увеличение количества маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Facebook.

"Соглашение "об открытом небе" с ЕС напрямую приближает украинцев к доступным авиаперелетам. Такое соглашение - это конец ценовых монополий на авиационном рынке, это увеличение количества маршрутов, это новый уровень защиты прав потребителей и новые возможности для развития туризма в Украине", - написал он.

Как отметил Шмыгаль, в Украине будут действовать такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Такие же правила будут функционировать и в отношении безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения. ЕС будет признавать украинские сертификаты, выданные самолетам украинского производства.

По его словам, "авиационный безвиз" - это первый из пяти "безвизов", которые планируется подписать с ЕС в следующие 2 года. Другие четыре: энергетический, таможенный, промышленный и цифровой, которые так же устанавливают европейские правила игры в соответствующих секторах.

Напомним, 12 октября Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. В соответствии с соглашением об "открытом небе", Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в страны-члены ЕС. Кроме того, любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

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