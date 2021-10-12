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Шмигаль розповів, що зміниться після підписання угоди про відкрите небо з ЄС

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Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 13:33
Шмигаль розповів, що зміниться після підписання угоди про відкрите небо з ЄС Фото: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС означає, що в Україні діятимуть норми Євросоюзу. Очікується збільшення кількості маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у Facebook.

"Угода "про відкрите небо" з ЄС безпосередньо наближає українців до доступних авіаперельотів. Така угода - це кінець цінових монополій на авіаційному ринку, це збільшення кількості маршрутів, це новий рівень захисту прав споживачів та нові можливості для розвитку туризму в Україні", - написав він.

Як зазначив Шмигаль, в Україні будуть діяти такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу. Такі самі правила будуть функціонувати й щодо безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного pyxy. ЄС визнаватиме українські сертифікати, видані літакам українського виробництва.

За його словами, "авіаційний безвіз" - це перший з п’яти "безвізів", які планується підписати з ЄС в наступні 2 роки. Інші чотири: енергетичний, митний, промисловий та цифровий, які так само встановлюють європейські правила гри у відповідних секторах.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про "відкрите небо", Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

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