Шмыгаль рассказал, когда будут фиксированные годовые цены на газ

По его словам, следующим шагом на рынке газа должен стать годовой продукт, чтобы украинцы заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы. Он считает, что люди не должны ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке.

Также сообщается, что на совещании стороны обсудили возможные пути для запуска годового продукта уже во втором квартале.