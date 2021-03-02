Шмигаль розповів, коли будуть фіксовані річні ціни на газ

За його словами, наступним кроком на ринку газу має стати річний продукт, щоб українці укладали контракти з фіксованою ціною на цілий рік і могли розраховувати свої витрати. Він вважає, що люди не повинні щомісяця відстежувати, як змінюються ціни на ринку.

Також повідомляється, що на нараді сторони обговорили можливі шляхи для запуску річного продукту вже в другому кварталі.