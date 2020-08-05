Шмыгаль просит Степанова организовать совещание с мэрами городов по поводу карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой организовать селекторное совещание с мэрами городов, чтобы обсудить все проблемные вопросы, связанные с карантином. Также он призывает местные власти отнестись с пониманием к карантинным решениям правительства.

Об этом он заявил на заседании правительства.

"Я попрошу и министра здравоохранения, и министра регионального развития, и министра Кабинета министров организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы можем обсудить, снять все проблемные вопросы для того, чтобы мэры также понимали полностью, как работает эта система защиты здоровья наших граждан", - заявил он.

Шмыгаль отметил, что этот карантин распределен по районам и городами, чтобы не вводит карантин по всей Украине.

"Чрезвычайно важно сегодня коммуницировать с руководителями районов, городов областного значения. Очень важно, что деление на цвета имеет над собой очень четкие параметры", - заявил он.

По его словам, субъективный человеческий фактор по внесению городов в соответствующие зоны карантина исключен.

"Математическая модель считает относительные приросты, количество заболевших и способность медицинской системы выдерживать эти нагрузки", - заявил он.

Напомним, местные власти отказывают выполнять решение центральной власти, в частности Львов отказался ужесточать карантин.

Ранее также сообщалось, что в Луцке не будут вводить жесткий карантин.