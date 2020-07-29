Шмыгаль просит МИД способствовать усилению украинского экспорта

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль просит Министерство иностранных дел способствовать усилению украинского экспорта. Премьер отметил, что усиление экспорта является критически важным.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

"Нам нужно усиливать наш экспортный потенциал. Здесь буду просить МИД провести реформу наших дипломатических представительств, переориентировать их на поддержку нашего экспорта. Критически важно", - отметил Шмыгаль.

Напомним, в июле стало известно, что Украина за полгода потеряла почти 10% объема торговли с другими странами.

Как писало РБК-Украина ранее, в Нацбанке прогнозируют, что в 2020 году из-за сужения внешнего спроса падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.