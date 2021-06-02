Шмыгаль призвал сенаторов США сделать все для сохранения санкций против "Северного потока-2"

"Вопросы безопасности и сотрудничество в энергетической отрасли обсудили Премьер-министр Денис Шмыгаль и конгрессная делегация США в лице сенатора Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи", - говорится в сообщении.

Шмыгаль поблагодарил сенаторам за важный визит в Украину и за личный вклад в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере безопасности на фоне эскалации ситуации со стороны Российской Федерации у украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины.

"США являются важным партнером Украины в защите суверенитета и территориальной целостности. Мы высоко ценим поддержку Украины в противодействии вооруженной агрессии России", - отметил премьер.

Глава правительства добавил, что санкции против Северного потока-2 являются пока единственным эффективным инструментом сдерживания российской агрессии и дальнейшего продвижения РФ к границам ЕС.

"Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по строительству Северного потока-2. Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, а и всей Европы", - сказал Шмыгаль.

Также премьер подчеркнул важность развития в рамках украинско-американского партнерства военно-морских баз в Азово-Черноморском регионе, чтобы иметь возможность эффективно противодействовать угрозам.

Глава правительства подчеркнул, что Украина делает все, чтобы внедрить лучшие мировые стандарты, необходимые для европейской и евроатлантической интеграции страны.

При этом он поблагодарил сенаторам за личный вклад в принятие Сенатом США законодательных инициатив, направленных на усиление обороноспособности Украины.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в энергетической отрасли. Денис Шмыгаль выразил благодарность за сигнал США о поддержке Украины в добыче газа. А также пригласил американских партнеров приобщаться к проектам по разведке и по дальнейшей разработке газовых месторождений в Украине.