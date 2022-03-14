Шмыгаль призвал немедленно исключить Россию из Совета Европы
Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил на экстренном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он призвал делегации исключить Россию из ПАСЕ из-за военного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства.
"Мы требуем принять решение о немедленном исключении России из Совета Европы. Тем, кто безусловно поддерживает неспровоцированную и ничем не оправданную агрессию, нет места в единой европейской семье, где жизнь человека является высшей ценностью", - заявил Шмыгаль.
Напомним, российская делегация заявила, что временно не будет участвовать в заседаниях ПАСЕ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.