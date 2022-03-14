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Шмыгаль призвал немедленно исключить Россию из Совета Европы

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Страсбург, Понедельник 14 марта 2022 17:40
Шмыгаль призвал немедленно исключить Россию из Совета Европы Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил на экстренном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он призвал делегации исключить Россию из ПАСЕ из-за военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства.

"Мы требуем принять решение о немедленном исключении России из Совета Европы. Тем, кто безусловно поддерживает неспровоцированную и ничем не оправданную агрессию, нет места в единой европейской семье, где жизнь человека является высшей ценностью", - заявил Шмыгаль.

Напомним, российская делегация заявила, что временно не будет участвовать в заседаниях ПАСЕ.

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